Этот груз 49-летний житель Радвилишкиса вез в прицепе, который тянула машина Seat Toledo. Водителю грозит штраф или лишение свободы на срок до 7 лет.
Пограничники остановили автомобиль на дороге Йонава–Кедайняй–Шедува.
После опроса мужчину отпустили, назначив меры пресечения vyras – письменную подписку о невыезде и регистрацию в полиции.
Контрабандные сигареты и автомобиль остались на стоянке Шяуляйской заставы.
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