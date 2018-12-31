Этот груз 49-летний житель Радвилишкиса вез в прицепе, который тянула машина Seat Toledo. Водителю грозит штраф или лишение свободы на срок до 7 лет.

Пограничники остановили автомобиль на дороге Йонава–Кедайняй–Шедува.

После опроса мужчину отпустили, назначив меры пресечения vyras – письменную подписку о невыезде и регистрацию в полиции.

Контрабандные сигареты и автомобиль остались на стоянке Шяуляйской заставы.