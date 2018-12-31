Пограничники остановили в Радвилишкском районе мужчину, который вез 32 500 пачек контрабандных сигарет, сообщила 31 декабря Служба охраны госграницы (СОГГ).
Pasieniečiams įkliuvo vyras, gabenęs 32,5 tūkst. pakelių cigarečių kontrabandos

Этот груз 49-летний житель Радвилишкиса вез в прицепе, который тянула машина Seat Toledo. Водителю грозит штраф или лишение свободы на срок до 7 лет.

Пограничники остановили автомобиль на дороге Йонава–Кедайняй–Шедува.

После опроса мужчину отпустили, назначив меры пресечения vyras – письменную подписку о невыезде и регистрацию в полиции.

Контрабандные сигареты и автомобиль остались на стоянке Шяуляйской заставы.

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