В ночь на вторник, около полуночи, пограничники заметили в лесу у деревни Сиргушкес двоих человек с грузом. Мужчины находились в 500 м от границы с Беларусью.
Мужчины шли от границы на территорию Литвы. Пограничники задержали двоих подозреваемых - 20 и 31-летнего жителей Друскининкайской мэрии.
Мужчины несли 3500 пачек сигарет с белорусскими бандеролями. Оба контрабандиста уже не раз были наказаны за контрабанду.
На этот раз их также ждет административное наказание - штрафы от 4000 до 6000 евро. Это дело будет рассматривать суд. После допроса подозреваемых отпустили. Сигареты находятся на заставе в Капчаместисе.
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