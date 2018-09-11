В ночь на вторник, около полуночи, пограничники заметили в лесу у деревни Сиргушкес двоих человек с грузом. Мужчины находились в 500 м от границы с Беларусью.

Мужчины шли от границы на территорию Литвы. Пограничники задержали двоих подозреваемых - 20 и 31-летнего жителей Друскининкайской мэрии.

Мужчины несли 3500 пачек сигарет с белорусскими бандеролями. Оба контрабандиста уже не раз были наказаны за контрабанду.

На этот раз их также ждет административное наказание - штрафы от 4000 до 6000 евро. Это дело будет рассматривать суд. После допроса подозреваемых отпустили. Сигареты находятся на заставе в Капчаместисе.