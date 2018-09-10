Пограничники вытащили из горящего BMW двух мужчин, один был возмущен, что ему мешают спать

9 сентября друскининкайские пограничники в Вейсеяй спасли жизнь двоих мужчин. Ехавшие на службу на собственном автомобиле пограничники заметили на стоянке автомобиль, из которого шел дым. Пограничники остановились и вытащили из автомобиля двух мужчин.
© Anželika Stackevič

Трое пограничников в воскресенье утром ехали через Вейсеяй на службу в Друскининкай. Их внимание привлек дым на стоянке. Подъехав, они увидели, что дымится автомобиль BMW 735.

Из-под капота валил густой дым. Пограничники подбежали к автомобили, чтобы проверить, нет ли в нем людей. В автомобиле, двигатель которого работал, сидели двое мужчин.

Открыв машину, пограничники выключили двигатель и стали вытаскивать мужчин. Сидевший на месте пассажира мужчина был без сознания. Водитель был недоволен, что его вытаскивают из машины, мешая спать.

Пограничники вызвали врачей скорой помощи. Пассажир пришел в себя через несколько минут. Пострадавших передали врачам, их увезли в больницу.

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