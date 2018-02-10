В сообщении СОГГ сказано, что 8 февраля вечером дежурные Нерингской заставы получили сигнал о помощи. Двое рыбаков, которые вышли в море на моторной лодке, сообщили, что находятся в 8 км от ворот порта, но из-за сильного тумана и поломки навигационного оборудования не могут добраться до берега.
Информацию передали Центру спасения на море ВМС, а в указанный район вышло судно Kihu.
Пограничники нашли моторную лодку. Выяснилось, что находившиеся в ней рыбаки из Клайпеды - мужчины 43 и 46 лет, - не могут вернуться на к берегу из-за тумана и поломки навигационного оборудования.
Пограничники убедились в том, что моторная лодка стабильна, никакая опасность рыбакам не грозит, поэтому пограничники проводили их до порта.
У обоих рыбаков документы были в порядке, однако во время проверки у пограничников возникло подозрение, что мужчины пьяны. После проверки выяснилось, что в организме одного было 0,95, а другого - 1,39 промилле.
Моторную лодку и обоих рыбаков пограничники передали инспекторам охраны портаcijai.
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