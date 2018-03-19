Во время преследования пограничник (1987 г.р.) два раза выстрелил из служебного оружия Winchester Defender 1300 вверх, а затем сделал четыре выстрела по автомобилю. Автомобилем управлял пьяный (2,35 промилле) молодой человек (1996 г.р.). Его закрыли в КПЗ.

Во время преследования был поврежден служебный автомобиль Mitsubishi Pajero (разбито правое зеркальце и сломан плафон сигнальных огней). Начато расследование.