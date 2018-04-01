31 марта в второй половине дня пограничники Службы охраны госграницы, работавшие на Трибоньской заставе получили предупреждение о превышении допустимого уровня радиации. В Шальчининкай из Беларуси прибыл тягач Volvo с полуприцепом Schmitz, он проезжал через установленное на КПП стационарное оборудование для замера ионизирующего излучения. Оборудование зафиксировало превышение допустимой нормы.

И на тягаче и на полуприцепе были российские номера. Тягачом управлял 24-летний гражданин Беларуси. Личные документы и документы на машину у него были в порядке.

В полуприцепе были б/у строительные материалы - кирпичи и блоки. Их везли в Германию.

Тягач и полуприцеп пограничники дополнительно проверили при помощи переносного оборудования и выяснили, что ионизирующее излучение строительных материалов равно 1,5 микрозивертам/час. Допустимый фон составляет 0,2 микрозиверта/час.

Пограничники выявили источник излучения – это изотоп Радий-226. О происшествии пограничники информировали специалистов Центра радиационной безопасности.

Пограничники не дали тягачу проехать в Литву. Его вернули в Беларусь.