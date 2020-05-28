Пограничникам пришлось применить оружие, задержан контрабандист и двое пограничников

26 мая Варенские пограничники в пределах деревни Крокшлис останавливали для проверки микроавтобус VW Transporter. Это было в 3 км от границы с Беларусью. Водитель не подчинился требованию остановиться и умчался в сторону деревни Рудня.

Пограничники использовали специальную ленту с шипами ("ежа") и выстрелили в автомобиль с помощью газового заряда Winchester Defender, выбив окно. Пограничники преследовали микроавтобус еще 3 км, водитель VW Transporter не справился с управлением и съехал с дороги. Вероятно, на водителя подействовал попавший в салон газ. Кроме того, у автомобиля были дырки на обеих передних покрышках.

Был задержан 43-летний житель Варены. Он вез 40 000 пачек сигарет NZ Gold и Minsk Capital QS, с белорусскими бандеролями.

В ходе расследования пограничники задержали 33- и 36-летнего пограничников заставы им. А.Бараускаса. Их подозревают в злоупотреблении служебным положением и помощи контрабандисту. И водитель и пограничники были задержаны.

В четверг водителя суд разрешил арестовать на месяц, а пограничников - на 10 дней.