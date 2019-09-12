Полиция информировала DELFI, что в ночь на четверг произошло ДТП, в котором был поврежден полицейский автомобиль.
По предварительным данным, работавшие в Каунасе патрульные заметили странный автомобиль и решили остановить его для проверки. Выяснилось, что водитель не собирался подчиниться законным требованиям полиции. Водитель VW Passat увеличил скорость и скрылся.
Полиция информировала, что преследование завершилось ДТП. Водитель не справился с управлением VW Passat и врезался в столб, который упал на полицейский автомобиль.
Полиция информировала, что в ДТП пострадали двое находившихся в VW Passat мужчин. Их доставили в больницу.
По предварительным данным, стражи порядка не пострадали.
Пока неизвестно, почему мужчины пытались бежать от полиции. В результате ДТП были повреждены два автомобиля и снесен столб.
На место происшествия приезжали врачи, пожарные-спасатели и полиция.
Ведется расследование.
Погоня за водителем в Каунасе: беглец свернул на полицейский автомобиль столб (1)
В Каунасе , на Раудондварисском шоссе, в ДТП попал...
В Вильнюсе пожилой водитель перепутал педали и врезался в забор дома (11)
11 сентября в Вильнюсе в ДТП попал пожилой водитель. По...
ФОТО: в Шальчининкай задержана контрабанда сигарет на 2 млн евро (6)
Литовские таможенники в Шальчининкай задержали...
Ночью в Вильнюсе произошло убийство: женщина убила мужчину (6)
В ночь на вторник, около 22.50 ч., полиция получила...
Полиция задержала на проспекте Гедиминаса пьяного сотрудника Департамента тюрем (3)
9 сентября вечером возмущенные жители сообщили в...
TOP новостей
Приработок учителей в Литве: репетиторы получают не только вторую зарплату (11)
За час работы – от 7 до 25 и даже больше евро. В месяц –...
Полиция провела в Вильнюсе необычный рейд
Утро 12 сентября порадовало не всех столичных водителей....
Жителям Западной Европы есть чему поучиться у литовцев: плата меньше, а активность выше (95)
Система сбора депозита в Литве показывает отличные...
Вывоз мусора в Вильнюсе подорожает на 38% (67)
Вывоз мусора в Вильнюсе с 2020 года подорожает на 38%. Это...