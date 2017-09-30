Автомобиль Volvo V70 полицейские пытались остановить 29 сентября в 15.04 час. в Вильнюсе на улице Тышкевичяус. Однако автомобиль не остановился, во время погони полицейским пришлось несколько раз стрелять в воздух из служебного оружия Glock 17. В результате происшествия никто не пострадал.

Водитель такси заправлялся на АЗС и уезжал, не заплатив за горючее. Кроме того, у пассажиров были обнаружены наркотические вечества.

Идет досудебное расследование.