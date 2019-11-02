Департамент полиции сообщает, что 1 ноября, около 8 ч. в Алитусе, на ул. Сантайкос, полицейским не подчинился и не остановился водитель Audi A6 Allroad. Полицейские поехали за ним и обнаружили автомобиль в деревне Канюкай, водителя в автомобиле не было.

В автомобиле обнаружили 30 пакетов с контрабандными сигаретами (12 000 пачек на сумму 41 400 евро).

Рядом с местом происшествия задержан подозреваемый (1996 г.р.), он был закрыт в КПЗ.

Начато расследование.