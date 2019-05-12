В субботу вечером, в 21.50 ч., в Плунгесском районе, в деревне Пакеряй, ул. Ретаво, перевернулся ехавший на квадроцикле мужчина (1967 г.р.).
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Мужчина ехал без шлема. Он скончался на месте.

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