К 40-летнему жителю деревни Янушкяй (Укмергский район) в гости приехал друг из Шяуляй. Мужчины пили и веселились, а утром решили покататься на машине и их поездка закончилась в реке.
Около 4.13 ч. шяуляец позвонил по Единому номеру помощи 112. Мужчина не мог указать точное место, где они находятся, только сказал, что ездили по полям и лесам, а потом оказались в речке. В указанном направлении выехала полиция, пожарные-спасатели и скорая помощь.
По сигналу мобильного телефона выяснили координаты и принялись искать пострадавших.
В 100 м от лесной дороги полицейские заметили внедорожник и сидящих на нем мужчин. Подъехать ближе полицейским не удалось.
Около 7 ч. спасатели сняли пострадавших с крыши автомобиля и переправили на берег. Врачи увезли их в больницу. После осмотра их доставили в полицейский комиссариат.
В организме жителя Янушкяй было 2,03 промилле.
Полиция выясняет, кто из мужчин управлял автомобилем Suzuki Jimny.
Полиция организовала работы по вытаскиванию Suzuki Jimny из реки.
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