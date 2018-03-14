К 40-летнему жителю деревни Янушкяй (Укмергский район) в гости приехал друг из Шяуляй. Мужчины пили и веселились, а утром решили покататься на машине и их поездка закончилась в реке.

Около 4.13 ч. шяуляец позвонил по Единому номеру помощи 112. Мужчина не мог указать точное место, где они находятся, только сказал, что ездили по полям и лесам, а потом оказались в речке. В указанном направлении выехала полиция, пожарные-спасатели и скорая помощь.

По сигналу мобильного телефона выяснили координаты и принялись искать пострадавших.

В 100 м от лесной дороги полицейские заметили внедорожник и сидящих на нем мужчин. Подъехать ближе полицейским не удалось.

Около 7 ч. спасатели сняли пострадавших с крыши автомобиля и переправили на берег. Врачи увезли их в больницу. После осмотра их доставили в полицейский комиссариат.

В организме жителя Янушкяй было 2,03 промилле.

Полиция выясняет, кто из мужчин управлял автомобилем Suzuki Jimny.

Полиция организовала работы по вытаскиванию Suzuki Jimny из реки.