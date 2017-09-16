В Клайпедском районе, на дороге Смилгинай – Пликяй, пьяный мужчина на автомобиле съехал в кювет. Пока приехали полицейские, водитель с приятелем успели заснуть.
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Об аварии сообщили ехавшие мимо люди. Они указали, что на дороге Смилгинай – Пликяй с дороги съехал автомобиль, а рядом ходят двое мужчин, которые выглядят очень пьяными.

К указанному месту подъехали полицейские. Они обнаружили уснувших в салоне автомобиля мужчин. У одного из них установлена тяжелая степень опьянения – 2,38 промилле. Начато досудебное расследование. Мужчине грозит лишение свободы сроком до одного года.

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