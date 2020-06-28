Поездка пьяного водителя по Клайпеде: разбила 3 авто и врезалась в дорожный знак

Оказалось, что пьяная женщина в тот вечер разбила 3 машины.
Во время вождения женщина столкнулась с машиной, припаркованной во дворе, которая врезалась в другую машину, припаркованную рядом с ней. Двигаясь дальше, во втором дворе, женщина врезалась в другую машину, а также перекрестке ул. Статибининку и Жардининку она выехала с дороги, столкнулась с дорожным знаком и скрылась с места поисшествия.
Женщина, найденная дома, находится в заключении.
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