16 января, в 22.15 ч., в Вильнюсе, в квартире на ул. Тоторю, произошел пожар, во время которого обгорели вещи и копотью покрылись стены и потолки.

Подозревают поджог. Ущерб – 50 000 евро.

Разыскивают подозреваемую (1975 г.р.).

Ведется расследование.