В центре Вильнюса произошел пожар, полиция разыскивает подозреваемую. По предварительным данным, нанесен ущерб на сумму 50 000 евро.
Degtukai, gaisras, padegimas - asociatyvi nuotr.
© Adobe Stock

16 января, в 22.15 ч., в Вильнюсе, в квартире на ул. Тоторю, произошел пожар, во время которого обгорели вещи и копотью покрылись стены и потолки.

Подозревают поджог. Ущерб – 50 000 евро.

Разыскивают подозреваемую (1975 г.р.).

Ведется расследование.

Вильнюсцы обеспокоены: уникальный район хотят превратить в "муравейник"

Жверинас – один из самых привлекательных районов...

Поджог в центре Вильнюса: ищут подозреваемую (1)

В центре Вильнюса произошел пожар, полиция разыскивает...

Загадочное похищение ребенка: опросили десятки людей, но ребенка и его родителей не нашли (17)

15 января вечером на ноги подняли вильнюсскую полицию,...

Похищение ребенка в Вильнюсе: полиция просит о помощи, никто не заявлял о пропаже ребенка  начато расследование (41)

15 января , в 19.15 ч., в полицию сообщили о похищении...

В Вильнюсе вооруженные ножом грабители угрожали несовершеннолетним (8)

Департамент полиции Литвы информировал, что в Вильнюсе...

TOP новостей

Рана на теле Литвы: родители сутками не замечают исчезновения детей, не помнят их имен (9)

По данным Министерства внутренних дел (МВД) Литвы,...

Вильнюсцы обеспокоены: уникальный район хотят превратить в "муравейник"

Жверинас – один из самых привлекательных районов...

Жители Литвы звонят в полицию, но личность разыскиваемого мужчины пока не установлена (2)

Литовская полиция 16 января распространила фоторобот...

Зима все еще дремлет: в выходные снова прогнозируют тепло

В пятницу днем погоду в Литве обусловит зона высокого...

Вильнюс представил список перекрестков, на которых вернутся таблички с зелеными стрелками (16)

Вильнюсский муниципалитет 16 января передал...