16 января, в 22.15 ч., в Вильнюсе, в квартире на ул. Тоторю, произошел пожар, во время которого обгорели вещи и копотью покрылись стены и потолки.
Подозревают поджог. Ущерб – 50 000 евро.
Разыскивают подозреваемую (1975 г.р.).
Ведется расследование.
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