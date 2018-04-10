Сообщение поступило 10 апреля, в 10.10 ч.

На месте происшествия работает полиция, пожарные-спасатели и инспекторы по охране окружающей среды.

Эвакуируют второй этаж.

По неподтвержденным данным, на втором этаже здания был обнаружен конверт. Работнику суда он показался подозрительным, поэтому он вынес конверт на улицу, не вскрывая его.

По данным источников, часть суда продолжает работу. Специалисты выясняют, что делать с находкой.

В 11.40 ч. был введен план "Щит".

Пресс-секретарь Департамента пожарной безопасности и спасения сказала DELFI, что спасатели осмотрели помещения и проверили, нет ли там опасных веществ. По их данным, концентрация опасных веществ не была обнаружена.

Для СМИ появилось сообщение о ситуации в суде. "В Вильнюсский окружной суд пришло письмо, адресованное судье, рассматривающему уголовные дела. По этой причине информировали полицию, эвакуировали часть работников суда.

Спасатели замерили радиационный фон, он не был изменен. Суд представил работникам рекомендации Национального центра общественного здоровья, касающиеся действий в случае получения подозрительной корреспонденции.

Сейчас ждут приезда саперов "Араса", которые проверят, нет ли в конверте взрывчатых веществ. После этого конверт передадут ЦОЗ, где проведут бактериологическое и химическое исследование содержимого конверта", – сообщила помощник судьи ВОС Рута Тримайловене.