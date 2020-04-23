Подозреваемый в убийстве тренера сознался и рассказал, где спрятал тело

Предполагают, что Фитингов ныл убит во время пьянки 15 апреля вечером. 16 апреля полиция стала искать его как пропавшего без вести. А 17 апреля ночью был задержан подозреваемый (1969 г.р.). Суд разрешил взять его под стражу на месяц.

Сначала подозреваемый отрицал свою вину и не рассказывал, где спрятал тело. Полиция, пожарные и волонтеры несколько дней прочесывали окрестности, но безрезультатно.

22 апреля задержанный заговорил. Он рассказал, что в тот вечер выпивал с Фитинговым. Они пили в квартире подозреваемого в Рокишкисе. Представитель Паневежской полиции Орландас Буткус мотивы преступления не называет. Буткус сказал, что 22 апреля подозреваемый показал место в лесу, где закопал тело. Это место находится недалеко от усадьбы подозреваемого в дер. Казлишкяй.

Буткус опроверг слухи о расчленении тела. Однако на теле есть следы увечий. Точную причину смерти назовут эксперты.

Во время расследования в пруду рядом с усадьбой был обнаружен ковер со следами крови. Вероятно, подозреваемый вывез тело из дома, завернув его в ковер.