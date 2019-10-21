Благодаря тесному сотрудничеству между полицией и прокурорами Каунасского округа в течение суток был задержан подозреваемый в убийстве женщины.
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18 октября, в 16.55 ч., в Каунасе, на проспекте Караляус Миндауго, в Немане обнаружили тело 34-летней женщины. Эксперты выяснили, что женщина была убита – на теле были следы побоев и царапины. Полиция стала искать подозреваемых.

В результате интенсивных действий 19 октября, в 18 ч., был задержан подозреваемый (1992 г.р.).

21 октября мужчину доставили в суд для назначения меры пресечения. По дороге в зал заседания подозреваемый сказал журналистам, что он выполнял указания пришельцев.

За убийство подозреваемому грозит лишение свободы на срок от 7 до 15 лет.

ЧП и криминал

Подозреваемый в убийстве сказал, что выполнял указания пришельцев

Благодаря тесному сотрудничеству между полицией и...

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