Выяснилось, что двое из троих подозреваемых в циничном убийстве сторожа – K.С. (2002 г.р.) и A.Я. (1998 г.р.) вместе с еще одним сообщником - A.Г. (1992 г.р.) убили еще одного мужчину (1970 г.р.), которого полиция искала с 10 ноября 2017 г. Труп мужчины с колотыми ранами в области талии и бедра был обнаружен 10 января, около 12 ч. в Алитусе, в кустах на ул. Пабалю.
Всем троим предъявлены обвинения в убийстве.
Тело мужчины было обнаружено на ул. Пабалю за торговым центром, в удаленном месте. Там осенью рабочие вырубили кусты. В январе эти кусты вывозили. Тело мужчины под ветками и листьями обнаружили рабочие.
Об исчезновении мужчины в ноябре в полицию заявила его мать. Мужчина был любителем выпить, собирал бутылки.
Тягач пьяного водителя в Каунасе повис на мосту (1)
В ночь на 25 января, в 1.55 ч., полиция получила сообщение о...
Подозреваемых в убийстве сторожа подозревают в совершении еще одного убийства
Криминалисты ГКП Вильнюсского округа, которые...
Два литовца и колумбиец осуждены по делу об одной из крупнейших партий кокаина в угле (1)
Каунасский окружной суд (КОС) в среду, 24 января, признал...
Полиция окружила и задержала второго подозреваемого (26)
Полиция Шяуляйского округа сообщала о том, что...
Выпад против полиции в Мажейкяй – подожжен автомобиль (6)
23 января, с 19.10 до 20 ч., в Мажейкяй, на ул. Юодпялькё, на...
TOP новостей
Неожиданные перемены: работникам выплатили впечатляющие зарплаты (8)
В декабре минувшего года некоторые компании Литвы...
Можно посмотреть, в каком доме будет жить президент Грибаускайте (26)
В 2019 году президент Литвы Даля Грибаускайте переедет...
Мужчине не хватило денег на лекарства: это дикий капитализм
История мужчины, который не смог купить необходимые...
Работодатели в отрыве от реальности: нужны ли кассиру два высших образования (9)
Почти 48% из тех, кто устроился на работу в литовские...
Вильнюс отметит свой 695 день рождения (46)
25 января Вильнюсу исполняется 695 лет. По этому случаю...