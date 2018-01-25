Подозреваемых в убийстве сторожа подозревают в совершении еще одного убийства

Криминалисты ГКП Вильнюсского округа, которые занимались расследованием убийства сторожа в Тракайском районе, раскрыли еще одно жуткое убийство.
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Выяснилось, что двое из троих подозреваемых в циничном убийстве сторожа – K.С. (2002 г.р.) и A.Я. (1998 г.р.) вместе с еще одним сообщником - A.Г. (1992 г.р.) убили еще одного мужчину (1970 г.р.), которого полиция искала с 10 ноября 2017 г. Труп мужчины с колотыми ранами в области талии и бедра был обнаружен 10 января, около 12 ч. в Алитусе, в кустах на ул. Пабалю.

Всем троим предъявлены обвинения в убийстве.

Тело мужчины было обнаружено на ул. Пабалю за торговым центром, в удаленном месте. Там осенью рабочие вырубили кусты. В январе эти кусты вывозили. Тело мужчины под ветками и листьями обнаружили рабочие.

Об исчезновении мужчины в ноябре в полицию заявила его мать. Мужчина был любителем выпить, собирал бутылки.

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