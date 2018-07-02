"Это были молодые люди, которые были знакомы, они были участниками разных ситуаций. Да, те лица, которых задержали, были нам известны, они совершили разного рода преступления", – сказал 2 июля Пярнавас.
1 июля полиция задержала двоих подозреваемых, оба они - несовершеннолетние. 3 июля будет решаться вопрос назначения меры пресечения этим подозреваемым.
В данный момент проводят допросы и другие процессуальные действия.
"Проводили дополнительный осмотр места происшествия, провели много обысков, назначили экспертизы", – сказал генкомиссар.
По его словам, полиция немедленно реагировала на происшествие, в расследовании участвовали спецподразделения и криминальная полиция, работали всю ночь.
Напомним, что 13-летнего ребенка в коматозном состоянии доставили в Сантаришкскую детскую больницу в 17.30 ч. 30 июня. У него диагностировали следы побоев в области головы, лица и всего тела. 1 июля, в 6 ч. утра ребенок скончался в больнице.
14-летний подросток сказал полицейским, что его друга на ул. Вилкпедес избили двое подростков, которым было примерно по 17 лет. Били камнем.
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