"Это были молодые люди, которые были знакомы, они были участниками разных ситуаций. Да, те лица, которых задержали, были нам известны, они совершили разного рода преступления", – сказал 2 июля Пярнавас.

1 июля полиция задержала двоих подозреваемых, оба они - несовершеннолетние. 3 июля будет решаться вопрос назначения меры пресечения этим подозреваемым.

В данный момент проводят допросы и другие процессуальные действия.

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"Проводили дополнительный осмотр места происшествия, провели много обысков, назначили экспертизы", – сказал генкомиссар.

По его словам, полиция немедленно реагировала на происшествие, в расследовании участвовали спецподразделения и криминальная полиция, работали всю ночь.

Напомним, что 13-летнего ребенка в коматозном состоянии доставили в Сантаришкскую детскую больницу в 17.30 ч. 30 июня. У него диагностировали следы побоев в области головы, лица и всего тела. 1 июля, в 6 ч. утра ребенок скончался в больнице.

14-летний подросток сказал полицейским, что его друга на ул. Вилкпедес избили двое подростков, которым было примерно по 17 лет. Били камнем.