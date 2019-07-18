Информацию об этом полиция получила 17 июля, в 10.44 ч. Сообщалось, что на лесной дороге, недалеко от ул. Вяркю, женщина вытащила из внедорожника тело, обложила его ветками и подожгла.

Звонившая в полицию женщина (она живет недалеко от места происшествия) встретила полицейских и указала им место, где были оставлены останки. Пожарные-спасатели накрыли тлеющее тело, чтобы потушить огонь.

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Через несколько часов полиция задержала подозреваемую (1981 г.р.).

Прокурор Вильнюсской окружной прокуратуры Николай Козляк 18 июля утром сказал DELFI, что подозреваемая задержана на двое суток. Поступает много информации, от нее будет зависеть, будут ли прокуроры обращаться в суд, чтобы подозреваемую разрешили взять под стражу на более длительное время.

Личность убитой официально еще не подтверждена, но, по словам прокурора, данные о том, кто был убит, у стражей порядка есть. Женщине было около 70 лет. На теле покойной обнаружены колотые и резаные раны (орудие убийства еще ищут).

Прокурор пока не получил выводы экспертов, в которых сообщалось бы, сколько ран было нанесено жертве, но и без этих данных известно, что ран больше чем одна.

Козляк пока не сказал, что связывает убитую с подозреваемой. По его данным, женщины не родственницы.