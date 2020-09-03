В четверг, 3 сентября, суд вынес решение об аресте подозреваемого. Прокуратура просила разрешить взять его под арест на три месяца, поскольку подозреваемый неоднократно был судим, судимость еще действует, он может мешать следствию, скрываться и совершать новые преступления. Суд просьбу прокуроров удовлетворил.
Подозреваемый был задержан 1 сентября вечером в центре Расейняй.
По предварительным данным, в отношении 50-летней женщины и ее 28-летней дочери применялось насилие, позже в доме был разлит бензин, дом сожжен.
Полиция пока не указывает, каким орудием пользовался подозреваемый (ножом, топором или чем-то еще). Подозреваемый свою вину признал. Он неоднократно попадал в поле зрения полиции – в Норвегии был судим за изнасилование, в Литве 5 раз – за насилие в ближайшем окружении.
Подозреваемому грозит пожизненное заключение.
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