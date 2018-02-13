Срок ареста Балтрунаса истекает в следующий вторник, до вторника его должны отпустить на волю.

Представитель Вильнюсского участкового суда Айрине Шерелите-Скистимене сказала, что суд назначил Балтрунасу более мягкую меру пресечения - жесткий контроль и изъятие документов.

Мотивы, по которым Балтрунаса после 4 месяцев ареста отпускают на волю, суд не комментировал, поскольку ведется расследование.

Постановление суда может быть обжаловано в суде высшей инстанции.

Балтрунаса в суд на слушание не привозили. Прокуратура просила продлить арест подозреваемого еще на два месяца.

Неделю назад, по данным BNS, Балтрунасу были предъявлены новые обвинения в связи с конфликтом с другим байкерским клубом.

Полиция пока не знает как и где был убит Килкус, поскольку в обвинениях Балтрунасу не были указаны конкретные обстоятельства убийства. Основным подозреваемым прокуроры до сих пор считают Балтрунаса.

Обвинения также предъявлены супруге Балтрунаса Дайве Балтрунене и двум членам байкерского клуба Vorai MC – Дарюсу Матусявичюсу и Казимерасу Якасу.

Матусявичюс на допросе признал, что Балтрунас просил его уничтожить мотоцикл Килкуса Harley Davidson. Однако он этого не сделал, а оставил мотоцикл в лесу Варенского района. Почему - неясно.

Байкер Килкус пропал 15 октября 2017 года, около 17 ч. Он уехал из дома в Вильнюсе на Harley Davidson. Известно, что он говорил по телефону с Балтрунасом, а потом поехал на встречу с ним в Тракай.

Что было потом, неясно. Телефон Килкуса был найден в Вильнюсе.

Полиция не раз прочесывала леса Тракайского района, около Ауктадвариса, где жил Балтрунас.