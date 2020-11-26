Подозреваемого в совершении убийства задержали в Швейцарии и доставили в Литву

Полиция начала расследование по подозрению в убийстве после того как, 10 сентября 2020 года, в 20.05 ч. в Укмерге, на ул. Лину, в доме было обнаружено тело мужчины 1973 г.р. с огнестрельными ранениями.
В результате интенсивных действий был установлен возможный подозреваемый, который сбежал из Литвы.
Прокурор объявил подозреваемого в розыск, генпрокуратура выдала Европейский ордер на его арест.
Благодаря контактам с полицией Германии и Швейцарии, выяснили местонахождение подозреваемого. В октябре 2020 г. он был задержан в Швейцарии, а в ноябре передан Литве. Сейчас полиция выясняет обстоятельства убийства.
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