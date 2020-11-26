aA
Скрывавшийся за границей подозреваемый в убийстве мужчина был передан Литве. Ему назначена самая жесткая мера пресечения – арест на два месяца.
Подозреваемого в совершении убийства задержали в Швейцарии и доставили в Литву
© DELFI / Josvydas Elinskas

Полиция начала расследование по подозрению в убийстве после того как, 10 сентября 2020 года, в 20.05 ч. в Укмерге, на ул. Лину, в доме было обнаружено тело мужчины 1973 г.р. с огнестрельными ранениями.

В результате интенсивных действий был установлен возможный подозреваемый, который сбежал из Литвы.

Прокурор объявил подозреваемого в розыск, генпрокуратура выдала Европейский ордер на его арест.

Благодаря контактам с полицией Германии и Швейцарии, выяснили местонахождение подозреваемого. В октябре 2020 г. он был задержан в Швейцарии, а в ноябре передан Литве. Сейчас полиция выясняет обстоятельства убийства.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
|Populiariausi straipsniai ir video

TOP новостей

Распространение Covid-19 в Литве – необязательно последствие безответственности: изменился и сам вирус (9)

Ученые уже не сомневаются, что за время своего...

Глава Минздрава: комендантский час нужен не по ночам, а в выходные (54)

ВРИО главы Минздрава Литвы Аурелиюс Верига в четверг...

Жители Литвы раскупают недвижимость, специалисты говорят о первых признаках пузыря цен на рынке (4)

Если количество сделок на рынке недвижимости в начале...

В Литве диагностировано 2104 новых случая коронавируса, скончались 17 человек (7)

За последние сутки в Литве диагностировано 2104 новых...

Администрация президента: кандидат в министры юстиции – смелая и решительная

Кандидат в министры юстиции Литвы Эвелина...

|Maža didelių žinių kaina