Под Вильнюсом с дороги съехал автомобиль, водитель пьян

Полиция информировала DELFI, что о ДТП сообщили в 6.43 ч. Очевидец сказал, что за Вильнюсом, на территории Райстинишкяй, несколько раз перевернулся автомобиль Renaul. Звонивший указал, что водитель вышел из автомобиля сам, но по его поведению было видно, что он вероятно пьян.

Полиция проверила водителя Renaul на трезвость. Первая попытка показала 1,96 промилле, а вторая - 2,14 промилле.

С 1 апреля 2019 г. действуют новые установки УК Литвы, согласно которым, если алкотестер показывает больше 1,51 промилле, полиция должна проверить подозреваемого повторно.