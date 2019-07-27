Под Вильнюсом поезд насмерть сбил человека

В пятницу, в 23 ч., на окраине Вильнюса, в Барашкай, погиб попавший под поезд мужчина примерно 35 лет.
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Железная дорога разделяет деревню Барашкай на две половины – одна половина деревни находится в Вильнюсе, другая - в Вильнюсском районе (Юодшиляйское староство).

Мужчину сбил товарным поезд. По предварительным данным, мужчина переходил через железную дорогу в неположенном месте.

Обстоятельства происшествия выясняет полиция.

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