Под Вильнюсом поезд насмерть сбил человека

Железная дорога разделяет деревню Барашкай на две половины – одна половина деревни находится в Вильнюсе, другая - в Вильнюсском районе (Юодшиляйское староство).

Мужчину сбил товарным поезд. По предварительным данным, мужчина переходил через железную дорогу в неположенном месте.

Обстоятельства происшествия выясняет полиция.

В пятницу вечером в Литве погибли три человека - в Молетай в ДТП погибла 9-летняя девочка, а в Рукле - мотоциклист