Во вторник, 29 января, в 11.25 ч., в полицию сообщили о жуткой находке недалеко от Вильнюса, в деревне Даржининку, недалеко от Минского шоссе. Там под снегом было обнаружено тело женщины.
© DELFI / Ainis Gurevičius

По предварительным данным, это останки женщины лет 60, которые сильно обгрызли животные.

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