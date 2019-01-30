Под Вильнюсом обнаружено тело женщины

Во вторник, 29 января, в 11.25 ч., в полицию сообщили о жуткой находке недалеко от Вильнюса, в деревне Даржининку, недалеко от Минского шоссе. Там под снегом было обнаружено тело женщины.