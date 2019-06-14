Под Вильнюсом грузовик врезался в автобус с детьми

По предварительным данным, в автобусе было 15-20 детей. По словам водителя, дети пережили шок, им потребовалась помощь врачей.
На место происшествия сразу выехало несколько бригад скорой помощи. Большая часть детей были из Белой Воке. Они ехали домой после экскурсии в Вильнюсе.
Автобус стоял на обочине, когда в него врезался грузовик. Все дети находились в автобусе.
По предварительным данным, дети не пострадали, только испугались. Врачи подтвердили, что никто не пострадал.
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