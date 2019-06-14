14 июня, в 12.54 ч., полицию и врачей скорой помощи вызвали в Вильнюсский район, к Пагиряй, где грузовик врезался в автобус с детьми.
© DELFI / Domantas Pipas

По предварительным данным, в автобусе было 15-20 детей. По словам водителя, дети пережили шок, им потребовалась помощь врачей.

На место происшествия сразу выехало несколько бригад скорой помощи. Большая часть детей были из Белой Воке. Они ехали домой после экскурсии в Вильнюсе.

Автобус стоял на обочине, когда в него врезался грузовик. Все дети находились в автобусе.

По предварительным данным, дети не пострадали, только испугались. Врачи подтвердили, что никто не пострадал.

ЧП и криминал

В Испании задержан скрывавшийся от правосудия брат Пукуль-Ясайтене

В Испании, в Аликанте, был задержан брат Оксаны...

Под Вильнюсом грузовик врезался в автобус с детьми

14 июня, в 12.54 ч., полицию и врачей скорой помощи вызвали в...

В Марияпольском районе Литвы – третья вспышка АЧС (2)

В четверг вспышка африканской чумы свиней (АЧС) была...

В Вильнюсе из озера водолазы достали девушку и молодого человека (1)

В четверг, в 16:11, по телефону скорой помощи 112 единого...

Жестокость подозреваемого в убийстве и изнасиловании ужасает: ударил ножом 20 раз (2)

Тихий городок известие об убийстве 55-летней сотрудницы...

TOP новостей

Глава комиссии Сейма Литвы: тень вины за советские репрессии бродит до сих пор (35)

Тень вины за ссылки, тюремное заключение, гибель...

Сталин умер, Сталин жив: Литва вспоминает начало массовых выселений (202)

Сегодня Литва в очередной раз отмечает День траура и...

"К такому нельзя привыкнуть": ссыльный историк из Литвы ищет могилы жертв ГУЛАГа

Почему почетный гражданин Корткеросского района Коми,...

Vilniuje testuojamas MAN Lion‘s City hibridinis autobusas Autobusai MAN „Lion‘s City CNG“

В Вильнюсе тестируют первый гибридный автобус MAN Lion‘s City (1)

14 июня ЗАО Vilniaus viešasis transportas представило прототип...

Глава МИД Литвы встретился с представителями белорусской оппозиции

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс во...