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28 сентября, в 7 ч., в Вильнюсском районе, на дороге A14 у деревни Личюнай, автомобиль Audi A4, которым управляла женщина 1968 г.р., сбил лося.
Под Вильнюсом автомобиль насмерть сбил лося
© DELFI

По словам водителя, животное внезапно выбежало на дорогу перед самым автомобилем. После столкновения Audi A4 съехал с дороги. Машина серьезно повреждена, ее водитель доставлена в больницу (подозревают перелом носа).

Лося забрали охотники.

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