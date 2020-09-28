Под Вильнюсом автомобиль насмерть сбил лося

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28 сентября, в 7 ч., в Вильнюсском районе, на дороге A14 у деревни Личюнай, автомобиль Audi A4, которым управляла женщина 1968 г.р., сбил лося.
По словам водителя, животное внезапно выбежало на дорогу перед самым автомобилем. После столкновения Audi A4 съехал с дороги. Машина серьезно повреждена, ее водитель доставлена в больницу (подозревают перелом носа).
Лося забрали охотники.
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