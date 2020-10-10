Под Вильнюсом автомобиль насмерть сбил лося, водитель получил травмы

После столкновения машина съехала с дороги, и лось оказался на обочине противоположной стороны трассы. Животное умерло.

VW Golf был сильно поврежден. По данным полиции, водитель (трезвый) был ранен разбитым стеклом. Но травмы несерьезные - водителю на месте оказали помощь врачи скорой помощи.