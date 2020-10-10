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В субботу около 10.20 недалеко от Вильнюса, на трассе A4 (Вильнюс-Варена) автомобиль VW Golf столкнулся с выбежавшим на дорогу лосем.
Под Вильнюсом автомобиль насмерть сбил лося, водитель получил травмы
© DELFI / Tomas Vinickas

После столкновения машина съехала с дороги, и лось оказался на обочине противоположной стороны трассы. Животное умерло.

VW Golf был сильно поврежден. По данным полиции, водитель (трезвый) был ранен разбитым стеклом. Но травмы несерьезные - водителю на месте оказали помощь врачи скорой помощи.

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