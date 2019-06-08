8 июня на дороге Тракай-Мариямполе произошло жуткое ДТП - лобовое столкновение между тягачом и легковым автомобилем.
Avarija prie Trakų
© Skaitytojo nuotr.

Департамент полиции сообщает, что 8 июня, в 11.30 ч., в Тракайском районе, у деревни Жеребенай, автомобиль Ford Fiesta, которым управляла девушка (1999 г.р.), по предварительным данным, выехал на встречную полосу и лоб в лоб столкнулся с тягачом.

Пожарные-спасатели сообщили, что во время ДТП водитель легкового автомобиля погибла. Ее тело из автомобиля вытащили пожарные.

ДТП произошло в 5 км от Тракай.

В фейсбуке жители сообщают, что движение на этом участке дороги перекрыто. Тягач перекрыл обе полосы.

ЧП и криминал

В ДТП около вильнюсского Akropolis перевернулся автомобиль

8 июня в Вильнюсе полицию, врачей скорой помощи и...

Под Тракай произошло лобовое столкновение между тягачом и легковым автомобилем

8 июня на дороге Тракай-Мариямполе произошло жуткое ДТП...

Полиция задержала подозреваемого в изнасиловании

Департамент полиции Литвы информирует, что...

На дороге Вильнюс-Каунас автомобиль врезался в грузовик, образовался затор (1)

В пятницу после обеда на дороге Вильнюс-Каунас...

Полиция разыскивает подозреваемого в изнасиловании

Полиция обращается к обществу за помощью в поисках...

TOP новостей

На проспекте Гедиминаса состоялось шествие "За равенство!" (114)

8 июня в Литве в четвертый раз состоялось шествие "За...

В Литве проталкивают идею, которую поддерживает меньше половины жителей (10)

После коррупционного скандала в судах, всколыхнувшего...

Электросамокаты сводят с ума жителей, Вильнюсская мэрия вводит новые правила (19)

Рост числа людей на самокатах в Вильнюсе вызывает не...

В Вильнюсе проходит праздник русской культуры (53)

8 июня в вильнюсском парке "Вингис" пройдёт очередной...

LIVE / Форум свободной России в Тракай: новые формы гражданского активизма в России (31)

8 - 9 июня в литовском Тракай проходит 7-й Форум...