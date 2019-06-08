Под Тракай произошло лобовое столкновение между тягачом и легковым автомобилем

Департамент полиции сообщает, что 8 июня, в 11.30 ч., в Тракайском районе, у деревни Жеребенай, автомобиль Ford Fiesta, которым управляла девушка (1999 г.р.), по предварительным данным, выехал на встречную полосу и лоб в лоб столкнулся с тягачом.
Пожарные-спасатели сообщили, что во время ДТП водитель легкового автомобиля погибла. Ее тело из автомобиля вытащили пожарные.
ДТП произошло в 5 км от Тракай.
В фейсбуке жители сообщают, что движение на этом участке дороги перекрыто. Тягач перекрыл обе полосы.
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