Под Тракай произошло лобовое столкновение между тягачом и легковым автомобилем

Департамент полиции сообщает, что 8 июня, в 11.30 ч., в Тракайском районе, у деревни Жеребенай, автомобиль Ford Fiesta, которым управляла девушка (1999 г.р.), по предварительным данным, выехал на встречную полосу и лоб в лоб столкнулся с тягачом.

Пожарные-спасатели сообщили, что во время ДТП водитель легкового автомобиля погибла. Ее тело из автомобиля вытащили пожарные.

ДТП произошло в 5 км от Тракай.

В фейсбуке жители сообщают, что движение на этом участке дороги перекрыто. Тягач перекрыл обе полосы.