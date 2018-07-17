По словам спасателей, ДТП произошло около 20 ч. на дороге Паневежис–Шяуляй, в дер. Шнюрайчай, столкнулись два автомобиля – BMW и Vokswagen.
По данным спасателей, были зажаты 4 человека, однако их вытащили жители еще до прибытия спасателей. Спасатели устраняли последствия ДТП.
На месте происшествия работали и три бригады скорой помощи, полиция.
По данным очевидцев, магистральная дорога A9 у Шнюрайчай была закрыта.
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