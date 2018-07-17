Под Шяуляй произошло серьезное ДТП, пожарные-спасатели достали из автомобилей двух человек. Дорога была закрыта.
Avarija Šniūraičiuose
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По словам спасателей, ДТП произошло около 20 ч. на дороге Паневежис–Шяуляй, в дер. Шнюрайчай, столкнулись два автомобиля – BMW и Vokswagen.

По данным спасателей, были зажаты 4 человека, однако их вытащили жители еще до прибытия спасателей. Спасатели устраняли последствия ДТП.

На месте происшествия работали и три бригады скорой помощи, полиция.

По данным очевидцев, магистральная дорога A9 у Шнюрайчай была закрыта.

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