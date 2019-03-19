Это одна из крупнейших контрабандных партий сигарет, задержанных в этом году, информировала во вторник Криминальная служба таможни.
По ее сообщению, грузовик Scania был остановлен для проверки в субботу утром, на Паневежской окружной дороге.
Водитель – гражданин Эстонии А. К. декларировал, что везет из Эстонии в Испанию 16 тонн упаковочных материалов. Однако у таможенников была информация криминалистов о том, что эта машина может вести контрабанду. При проверке полуприцепа были обнаружены сигареты, нелегальный груз даже не было замаскирован.
В целом обнаружено 560 тыс. пачек сигарет Winston с белорусскими бандеролями. Стоимость контрабанды со всеми налогами – около 1,86 млн евро.
Водитель грузовика арестован на месяц, начато досудебное расследование незаконного владения акцизными товарами. Расследованием руководит Каунасская окружная прокуратура.
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