Под Каунасом столкнулись тягачи, с дороги съехал BMW

Очевидцы ДТП рассказали, что гражданин Польши, управлявший одним из тягачей, не справился с управлением, выехал на встречную полосу и в лоб столкнулся с другим тягачом.

Водитель BMW X6, чтобы избежать столкновения с тягачами, съехал с дороги (автомобилем управлял гражданин Латвии, 1967 г.р.).

По предварительным данным, водители были трезвыми.

На месте происшествия вылилось горючее, поэтому работали спасатели.

Серьезные травмы получил гражданин Эстонии. Врачи увезли его в больницу. Двое других водителей серьезных травм избежали.

Врачи Каунасской клиники сообщили, что состояние пострадавшего стабильное.