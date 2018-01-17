17 января, в 14.36 ч., поступило сообщение о том, что в Каунасском районе, на дороге A8, в 2 км от Каунаса, столкнулись два ехавших в разном направлении тягача. Водитель (1964 г.р.) одного из тягачей был доставлен в больницу. Второй водитель (1987 г.р.) серьезных травм избежал.
© DELFI / Mantas Jokubauskas

Очевидцы ДТП рассказали, что гражданин Польши, управлявший одним из тягачей, не справился с управлением, выехал на встречную полосу и в лоб столкнулся с другим тягачом.

Водитель BMW X6, чтобы избежать столкновения с тягачами, съехал с дороги (автомобилем управлял гражданин Латвии, 1967 г.р.).

По предварительным данным, водители были трезвыми.

На месте происшествия вылилось горючее, поэтому работали спасатели.

Серьезные травмы получил гражданин Эстонии. Врачи увезли его в больницу. Двое других водителей серьезных травм избежали.

Врачи Каунасской клиники сообщили, что состояние пострадавшего стабильное.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии

ЧП и криминал

Под Каунасом столкнулись тягачи, с дороги съехал BMW

17 января, в 14.36 ч., поступило сообщение о том, что в...

В Латвию из Литвы ввозили опасное психотропное вещество — "Буратино" (10)

Управление налогово-таможенной полиции Службы...

МИД Литвы о трагедии на Тенерифе: утонувшие - граждане Латвии (11)

Испанские СМИ сообщили, что 14 января днем двое мужчин из...

В Тракайском районе автомобиль переехал лежавшего на дороге мужчину (3)

Литовская полиция сообщила, что 15 января в Тракайском...

В Латвии без вести пропал 17-летний гражданин Литвы (5)

10 января 2018 года пропал без вести 17-летний гражданин...

TOP новостей

Подсчитайте, какая пенсия вас ждет по новому порядку (111)

С 1 января в Литве вступили в силу поправки к закону о...

Правительство предлагает на треть увеличить зарплаты сотрудникам разведки (34)

Правительство Литвы в среду предложило почти на треть...

Прогнозируют молочный кризис: как изменятся цены (208)

После того как сильно упали цены на молочное сырье,...

Осторожно, в чековой лотерее принять участие предлагает не только ГНИ

У чековой лотереи, которую организует Государственная...

За годы независимости в Литве с собой покончили 35 000 человек (99)

С момента восстановления независимости Литвы до 2016...