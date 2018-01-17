Очевидцы ДТП рассказали, что гражданин Польши, управлявший одним из тягачей, не справился с управлением, выехал на встречную полосу и в лоб столкнулся с другим тягачом.
Водитель BMW X6, чтобы избежать столкновения с тягачами, съехал с дороги (автомобилем управлял гражданин Латвии, 1967 г.р.).
По предварительным данным, водители были трезвыми.
На месте происшествия вылилось горючее, поэтому работали спасатели.
Серьезные травмы получил гражданин Эстонии. Врачи увезли его в больницу. Двое других водителей серьезных травм избежали.
Врачи Каунасской клиники сообщили, что состояние пострадавшего стабильное.
Под Каунасом столкнулись тягачи, с дороги съехал BMW
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