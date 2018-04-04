Под Каунасом произошло ДТП: на дороге Вильнюс-Каунас-Клайпеда затор

Около 8.20 ч, под Каунасом столкнулись 3 автомобиля: Opel, VW Passat и Renault.

Во время ДТП был снесен фонарный столб, который перегородил дорогу.

По предварительным данным, один из автомобилей после столкновения съехал в кювет.

Полиция информирует, что движение на дороге временно было закрыто. Автомобили стояли в огромном заторе.