Под Электренай перевернулся тягач, ограничено движение

У Электренай проезжая часть сужена в обоих направлениях движения (до одной полосы с каждой стороны). Формируются заторы.
Движение регулирует полиция. ДТП произошло в 5.36 ч., в двух километрах за Электренай, около придорожного кафе. Причина ДТП - скользкая дорога. Перевернулся тягач Volvo с латвийскими государственными номерами.
Согласно имеющимся данным, водитель не пострадал.
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