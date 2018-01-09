Под Электренай перевернулся тягач, ограничено движение

На магистральной дороге Вильнюс-Каунас перевернулся тягач. На дороге ограничено движение, поскольку устраняют последствия ДТП.
Prie Elektrėnų apvirto vilkikas

У Электренай проезжая часть сужена в обоих направлениях движения (до одной полосы с каждой стороны). Формируются заторы.

Движение регулирует полиция. ДТП произошло в 5.36 ч., в двух километрах за Электренай, около придорожного кафе. Причина ДТП - скользкая дорога. Перевернулся тягач Volvo с латвийскими государственными номерами.

Согласно имеющимся данным, водитель не пострадал.

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