Под Эйшишкес перевернулся автомобиль

Звонивший бросился на помощь пострадавшей: он вытащил из машины женщину лет 40. В больницу ее увезли ехавшие мимо врачи скорой помощи.

По данным полиции, в скорой помощи женщину пришлось реанимировать, врачам удалось привести ее в чувство. Серьезно пострадавшую женщину доставили в Вильнюсскую больницу.