Под Эйшишкес перевернулся автомобиль

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28 декабря, в 13.20 ч., полиция Вильнюсского округа получила сообщение о том, что в Шальчининкском районе в 5 км от Эйшишкес, на дороге в сторону Пирчюпяй, у деревни Карклине, перевернулся автомобиль VW.
Звонивший бросился на помощь пострадавшей: он вытащил из машины женщину лет 40. В больницу ее увезли ехавшие мимо врачи скорой помощи.
По данным полиции, в скорой помощи женщину пришлось реанимировать, врачам удалось привести ее в чувство. Серьезно пострадавшую женщину доставили в Вильнюсскую больницу.
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