"Стоит на полосе, вокруг пожарные, скорая, куча народу", — рассказал читатель.

В пресс-службе Национального аэропорта Минск подтвердили, что аварийная посадка в аэропорту действительно была — ориентировочно в 9.30 утра.

— Это была аварийная посадка по техническим причинам самолета компании Transaviabaltika, почтовый рейс Вильнюс — Минск. В кратчайшие сроки выполнены мероприятия по эвакуации воздушного судна. Пострадавших нет, повреждений воздушное судно не имеет, — рассказали в Национальном аэропорту.

Transaviabaltika - это литовская авиакомпания, которая осуществляет чартерные грузовые и пассажирские рейсы в аэропорты Вильнюса, Минска и Таллинна, а также специальные воздушные работы. Авиакомпания, базирующаяся в международном аэропорту Каунаса, работает по всему региону Европы, сообщается на сайте организации.