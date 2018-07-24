В Национальном аэропорту Минск сегодня утром совершил аварийную посадку почтовый самолет. Об этом редакции TUT.BY сообщил очевидец.
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"Стоит на полосе, вокруг пожарные, скорая, куча народу", — рассказал читатель.

В пресс-службе Национального аэропорта Минск подтвердили, что аварийная посадка в аэропорту действительно была — ориентировочно в 9.30 утра.

— Это была аварийная посадка по техническим причинам самолета компании Transaviabaltika, почтовый рейс Вильнюс — Минск. В кратчайшие сроки выполнены мероприятия по эвакуации воздушного судна. Пострадавших нет, повреждений воздушное судно не имеет, — рассказали в Национальном аэропорту.

Transaviabaltika - это литовская авиакомпания, которая осуществляет чартерные грузовые и пассажирские рейсы в аэропорты Вильнюса, Минска и Таллинна, а также специальные воздушные работы. Авиакомпания, базирующаяся в международном аэропорту Каунаса, работает по всему региону Европы, сообщается на сайте организации.

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