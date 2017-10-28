Лося сняли установленные на границе камеры видеонаблюдения. На кадрах видно, как животное испытало оградительный забор на прочность.
В пограничном комитете Беларуси полагают, что лось перешел в Литву, чтобы попасть на водопой к ближайшей реке Вилия. Именно по ней в этом районе и проходит государственная граница.
Инцидент зафиксирован в Островецком районе Гродненской области.
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