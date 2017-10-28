Лось перепрыгнул забор на границе с Беларусью и "эмигрировал" в Литву. Соответствующий видеоролик опубликовал Государственный пограничный комитет Республики Беларусь на своей странице в YouTube.

Лося сняли установленные на границе камеры видеонаблюдения. На кадрах видно, как животное испытало оградительный забор на прочность.

В пограничном комитете Беларуси полагают, что лось перешел в Литву, чтобы попасть на водопой к ближайшей реке Вилия. Именно по ней в этом районе и проходит государственная граница.

Инцидент зафиксирован в Островецком районе Гродненской области.

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