По Вильнюсу гуляла лошадь, о ней позаботилась полиция

Через несколько часов поступили еще два сообщения о разгуливающей по городу лошади - она побывала и в Панеряй и на Вилкпеде. После 8 ч. одна из звонивших в полицию женщин не испугалась и взяла лошадь за узду, но не нашла к чему ее привязать, поэтому отпустила животное.

Наконец полицейские нашли лошадь на ул. Герои Вильтис. Был вызван сотрудник отряда конной полиции со специальным транспортом.

Лошадь разместили на базе Конной полиции и выясняют, кому она принадлежит. Во вторник утром сообщения об исчезновении лошади в полицию не поступали.