По улицам Клайпеды полиция преследовала водителя: выяснилась причина бегства

Представитель Клайпедской полиции Андромеда Грауслене перечислила длинный список нарушений.
21-летний молодой человек мчался по городу на взятом в аренду автомобиле, несмотря на то, что у него не было прав на вождение. Во время бегства он напоролся на бордюр и пробил резину.
В организме водителя было 0,22 промилле. Это не столь проблематично, как находка - в автомобиле полицейские обнаружили 19 свертков из фольги и таблетки (подозревают, что это наркотические и психотропные вещества).
Водителя задержали и закрыли в КПЗ.
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