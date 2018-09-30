В Клайпеде полиции преследовала пытавшегося скрыться от нее водителя. Когда его догнали, выяснилась причина бегства.
© Klaipėdos aps. VPK

Представитель Клайпедской полиции Андромеда Грауслене перечислила длинный список нарушений.

21-летний молодой человек мчался по городу на взятом в аренду автомобиле, несмотря на то, что у него не было прав на вождение. Во время бегства он напоролся на бордюр и пробил резину.

В организме водителя было 0,22 промилле. Это не столь проблематично, как находка - в автомобиле полицейские обнаружили 19 свертков из фольги и таблетки (подозревают, что это наркотические и психотропные вещества).

Водителя задержали и закрыли в КПЗ.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии

ЧП и криминал

По улицам Клайпеды полиция преследовала водителя: выяснилась причина бегства

В Клайпеде полиции преследовала пытавшегося скрыться...

В кострище обнаружили обгоревшее тело женщины (4)

Полиция Вильнюсского района расследует жуткое...

Сотрудника Департамента охраны руководства подозревают в избиении охранника (3)

Вильнюсская полиция 29 сентября утром выезжала по...

ДТП в Вильнюсском районе: погибли три человека

В Вильнюсском районе 29 сентября вечером в течение...

В Мажейкяй обнаружено тело молодого человека (4)

28 сентября вечером в Мажейкяй в полицию сообщили о том,...

TOP новостей

В связи с переездом конной полиции депутат обращается в правоохранительные органы (1)

Консерватор Арвитас Анушаускас намерен обратиться в...

Увиденное в магазине Norfа озадачило: это новая стратегия? (45)

Всем известно, что существует немало маркетинговых...

Витаутас Ландсбергис: правящие пытаются создать демократию "бандочек" (145)

Почетный председатель партии Союз...

После мрачных выходных вернется теплая погода

Ближайшие дни в Литве не будут очень приятными: по...

Землетрясение и цунами в Индонезии: более 800 погибших

В Индонезии более 800 человек погибли в результате...