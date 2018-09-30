По улицам Клайпеды полиция преследовала водителя: выяснилась причина бегства

Представитель Клайпедской полиции Андромеда Грауслене перечислила длинный список нарушений.

21-летний молодой человек мчался по городу на взятом в аренду автомобиле, несмотря на то, что у него не было прав на вождение. Во время бегства он напоролся на бордюр и пробил резину.

В организме водителя было 0,22 промилле. Это не столь проблематично, как находка - в автомобиле полицейские обнаружили 19 свертков из фольги и таблетки (подозревают, что это наркотические и психотропные вещества).

Водителя задержали и закрыли в КПЗ.