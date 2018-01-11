10 января пограничники Трибоньской заставы в 200 м от границы с Беларусью обнаружили связанные между собой, завернутые в полиэтилен ящики с сигаретами.

Это место находится в пределах деревни Кужяй (Шальчининкский район). Шалчикшча протекает по границе с Беларусью, а примерно в указанном месте она сворачивает на территорию Литвы.

В общей сложности было обнаружено 15 000 пачек сигарет Minsk Superslims с белорусскими бандеролями.

Стоимость такого груза в Литве с налогами составляет 45 000 евро. Пограничники сообщают, что пограничники проверили территорию вдоль границы, но следов нарушения не обнаружили.

Начато расследование по факту контрабанды.