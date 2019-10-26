Близкие с 24 октября не могут связаться с 43-летним Арвидасом Навицкасом из Юрбаркаса, пишет издание Šviesa.
© Jurbarko rajono laikraščio "Šviesa" nuotr.

По словам близких мужчины, он на трале возвращался из Германии. В последний раз сигнал его телефона был зафиксирован 24 октября, в 12 ч.

С тех пор о нем нет никаких вестей.

Приметы – рост 186 см, крупного телосложения. В последний раз на нем видели черную куртку, черные спортивные брюки и черные ботинки.

Возможно, мужчина вез три автомобиля.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшего, просьба звонить в полицию по номеру 112 или близким по номеру 8 620 35369.

По дороге в Литву пропал водитель из Юрбаркаса с автотралом
© Jurbarko rajono laikraščio "Šviesa" nuotr.

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По дороге в Литву пропал водитель из Юрбаркаса с автотралом

Близкие с 24 октября не могут связаться с 43-летним...

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