По дороге в Литву пропал водитель из Юрбаркаса с автотралом

По словам близких мужчины, он на трале возвращался из Германии. В последний раз сигнал его телефона был зафиксирован 24 октября, в 12 ч.
С тех пор о нем нет никаких вестей.
Приметы – рост 186 см, крупного телосложения. В последний раз на нем видели черную куртку, черные спортивные брюки и черные ботинки.
Возможно, мужчина вез три автомобиля.
Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшего, просьба звонить в полицию по номеру 112 или близким по номеру 8 620 35369.
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