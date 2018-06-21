Судья Раса Рагульските-Марковене в четверг объявила о намерении обратиться в этот суд с целью принятия преюдициального (от лат. praejudicialis — относящийся к предыдущему судебному решению - прим. BNS) решения в этом споре.
В Вильнюсском окружном административном суде возникли сомнения относительно того, регулируют ли директивы Европейского союза обязательное предоставление данных об установлении местоположения при вызове с оборудования без SIM-карт.
В ожидании разъяснения разбирательство о возмещении ущерба было приостановлено.
Телефон экстренной помощи 112 внедрён и работает по всей Европе. В сентябре 2013 года в Панявежском районе двое мужчин изнасиловали несовершеннолетнюю девушку и заперли её в багажнике. Преступники не отобрали у неё телефон. Похищенная и запертая в багажнике автомобиля девушка 10 раз, больше часа, звонила в Единый центр помощи (ЕЦП), надеясь на помощь, но не дождалась её, как и возможности на спасение.
Ни ЕЦП Вильнюса, ни ЕЦП Паневежиса двумя способами не смогли определить местоположение звонящего абонента.
Семнадцатилетняя девушка была убита утром 21 сентября 2013 года. В ходе досудебного расследования выяснилось, что Юлюс Якубайтис и Дейвидас Антанайтис, одурманенные алкоголем, а также психотропными и наркотическими веществами, увидев девушку, которая ждала автобуса на остановке, силой усадили её в машину. Позже девушка подверглась сексуальному насилию, и с целью сокрытия преступления обвиняемые жертву вскоре убили, а затем заживо сожгли её в багажнике автомобиля.
Ю.Якубайтис и Д.Антанайтис приговорены к пожизненному заключению.
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