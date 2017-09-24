По Байсогале ездил пьяный водитель

В Байсогале (Радвилишкский район), 23 сентября, в 22.10 ч. на 88-м км дороги Йонава-Кедайняй-Шедува был остановлен водитель Audi A6. Оказалось, что у водителя (1989 г.р.) нет прав, кроме того, он был пьян - 3,79 промилле.