Звонил мужчина. Звонок поступил в 8.21 ч.
Обстоятельства происшествия неясны, после этого сообщения мужчина положил трубку.
Был введен план "Щит". Из помещений суда были эвакуированы люди.
Сотрудники антитеррористической группы Aras осмотрели помещения суда, но ничего подозрительного не нашли.
В 9.48 ч. план "Щит" отозвали.
Вильнюсский участковый суд - самый большой в Литве, в нем работают больше 100 судей.
В Висагинасе 16-летний сломал шейный позвонок своей нетрезвой матери
8 ноября, в 16.50 ч., в доме в Висагинасе произошел конфликт...
Банда подростков травила детей в Плунгеском районе наркотиками (1)
Полиция Клайпедского района завершила расследование 5...
План "Щит" в Вильнюсском участковом суде: поступило сообщение о возможном взрыве
12 ноября утром в полицию сообщили о том, что в...
В Радвилишке нетрезвая женщина поранила своего малолетнего ребенка (2)
10 ноября после обеда полиция Радвилишкского района...
В Вильнюсе был эвакуирован спортивный центр Impuls
10 ноября вечером в Вильнюсе, на ул. Карейвю, из...
TOP новостей
Над парламентом Литвы висит проклятье новых налогов: таких перемен не было и в кризис (22)
Премьер -министр Саулюс Сквернялис надеется, что...
Живущий в Литве иранец за нее готов идти воевать: ведь здесь растут мои дети (43)
Шаурма (Kebabai) – такая вывеска висит на фасаде одного из...
Парламент Литвы одобрил предложенный проект налога на недвижимость
Парламент Литвы в первом чтении одобрил предложенный...
Парламент Литвы в первом чтении одобрил проект налога на автомобили
Парламент Литвы 12 ноября обсуждал предложенный...
Советник премьера Литвы: запуск БелАЭС может быть отложен до стресс-тестов (22)
Запуск Белорусской АЭС в Островце ( БелАЭС ) должен быть...