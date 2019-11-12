Звонил мужчина. Звонок поступил в 8.21 ч.

Обстоятельства происшествия неясны, после этого сообщения мужчина положил трубку.

Был введен план "Щит". Из помещений суда были эвакуированы люди.

Сотрудники антитеррористической группы Aras осмотрели помещения суда, но ничего подозрительного не нашли.

В 9.48 ч. план "Щит" отозвали.

Вильнюсский участковый суд - самый большой в Литве, в нем работают больше 100 судей.