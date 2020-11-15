Первая жертва холода в Шяуляй: медикам не удалось спасти замерзшего дома мужчину

Полиция сообщает, что 14 ноября, около 17.11 от врачей Шяуляйской республиканской больницы поступило сообщение о том, что в отделении реанимации скончался мужчина 1968 года рождения.

В тот же день мужчину из дома доставили в больницу, где лечили от переохлаждения.