Гражданина Латвии Михаила Брижинского и граждан России Николая Тумашкевича, Александра Тумашкевича, Диану Марцинкевич обвиняют в незаконном владении наркотическими веществами и в их контрабанде.

Трое обвиняемых находятся под арестом, они прибыли на судебное заседание под конвоем. Гражданин Латвии сейчас находится на свободе.

Мужчины, которым предъявлены обвинения, являются братьями, однако гражданин Латвии взял фамилию жены.

На заседании прокурор Томас Ульдикис сказал, что М. Брижинский и Н. Тумашкевич организовали преступную группу, а затем вовлекли в нее других обвиняемых.

В Латвии они производили наркотики – смесь карфентанила, затем контрабандой привозили их в Литву, держали в тайниках и продавали.

Большие количества наркотических веществ были обнаружены в Вильнюсском уезде.

По словам прокурора, все обвиняемые искали торговцев наркотиками. На заседании трое обвиняемых признали вину, однако А. Тумашкевич ее отрицал.

Правоохранительные органы начали расследование в августе прошлого года, получив информацию о том, что в Вильнюсе иностранные граждане цыганской национальности занимаются распространением наркотиков.

На заседании судья Дайва Казлаускене сказала, что большим количеством карфентанила считается 0,0000006 грамма, а у Н. Тумашкевича было найдено 1,2 килограмма смеси с этим наркотиком.