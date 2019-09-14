Гражданина Латвии Михаила Брижинского и граждан России Николая Тумашкевича, Александра Тумашкевича, Диану Марцинкевич обвиняют в незаконном владении наркотическими веществами и в их контрабанде.
Трое обвиняемых находятся под арестом, они прибыли на судебное заседание под конвоем. Гражданин Латвии сейчас находится на свободе.
Мужчины, которым предъявлены обвинения, являются братьями, однако гражданин Латвии взял фамилию жены.
На заседании прокурор Томас Ульдикис сказал, что М. Брижинский и Н. Тумашкевич организовали преступную группу, а затем вовлекли в нее других обвиняемых.
В Латвии они производили наркотики – смесь карфентанила, затем контрабандой привозили их в Литву, держали в тайниках и продавали.
Большие количества наркотических веществ были обнаружены в Вильнюсском уезде.
По словам прокурора, все обвиняемые искали торговцев наркотиками. На заседании трое обвиняемых признали вину, однако А. Тумашкевич ее отрицал.
Правоохранительные органы начали расследование в августе прошлого года, получив информацию о том, что в Вильнюсе иностранные граждане цыганской национальности занимаются распространением наркотиков.
На заседании судья Дайва Казлаускене сказала, что большим количеством карфентанила считается 0,0000006 грамма, а у Н. Тумашкевича было найдено 1,2 килограмма смеси с этим наркотиком.
В Каунасском районе зафиксирована вспышка африканской чумы свиней (1)
В Каунасском районе, в Вилкийском старостве,...
Перед судом предстали промышлявшие в Литве наркоторговцы из Латвии и России (7)
В пятницу Вильнюсский окружной суд начал рассмотрение...
Обнаружено тело пропавшего в Шилутском районе 10-летнего мальчика (4)
13 сентября найдено тело 10-летнего мальчика, который...
Несчастье в Клайпедском районе: под прессом погибли двое мужчин (4)
13 сентября, в 9.42 ч., по номеру 112 поступило сообщение о...
Серьезное ДТП в Шилальском районе: погиб молодой водитель
12 сентября вечером поступило сообщение о трагедии в...
TOP новостей
Литовские пограничники покупают почти 100 новых вездеходов (17)
Служба охраны государственной границы Литвы (СОГГЛ)...
Владимир Скрипов. Литва – Украина: как складывается деловое партнерство? (57)
Варшавская встреча Владимира Зеленского и Гитанаса...
Предложение пересмотреть ассортимент уличных кафе называют вмешательством в бизнес (2)
Президент Ассоциации отелей и ресторанов Эвалда...
СМИ: голландская сеть Spar присматривается к Литве (13)
Голландская сеть розничной торговли Spar International...