Однако первое заседание в суде было неуспешным – было решено привлечь к этому делу и страховую компанию, которая не ознакомлена с исками по возмещению ущерба, поэтому ей было дано время на ознакомление с материалами дела.

"Мой подзащитный признал свою вину на первом же опросе", – сказал адвокат Савукинаса Аугустинас Вайчюнас. Адвокат попросил суд вернуть залог в размере 5000 евро. Правда, адвокат просит перевести эти деньги ан счет родителей погибшей девушки, несмотря на то, что закон такой возможности не предусматривает.

Против такого решения выступил и адвокат родителей погибшей.

Пока проходят слушания по этому делу, у обвиняемого забрали водительское удостоверение.

Трагическое ДТП произошло ночью 22 апреля 2018 года в Вильнюсе. Автомобиль VW Golf, которым управлял Савукинас, на большой скорости врезался в стоявшие на перекрестке проспектов Пилайтес и Лайсвес автомобили BMW 530 и Toyota Prius.

В ДТП погибла пассажир Toyota Prius, водитель и второй пассажир получили незначительные травмы. Находившиеся в BMW 530 люди не пострадали.

Прокуратура сообщила, что Савукинас совершил ДТП, находясь в состоянии алкогольного (1,51 промилле показал алкотестер, анализ крови показал 1,56 промилле).

В выводах экспертов указано, что скорость автомобиля, которым управлял Савукинас, в момент столкновения составляла больше 130 км/ч.

Во время расследования Савукинас свою вину признал и сказал, что искренне сожалеет о случившемся. Он заметил, что общается с пострадавшими и уже начал выплачивать им нанесенный ущерб.

Савукинасу грозит лишение свободы на срок от 3 до 10 лет.