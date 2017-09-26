Прокуратура утверждает, что подозреваемый работает в Службе федеральной безопасности (ФСБ) России. При задержании он был в нетрезвом состоянии и представился российским пограничником. Представитель по связям с общественностью Службы охраны госграницы Литвы (СОГГЛ) Гедрюс Мишутис сообщил BNS, что российская погранслужба входит в состав ФСБ, является ее структурной частью.
Литовская Судебная информационная система LITEKO сообщает, что обвиняемым является Руслан Перегуд.
Литовский прокурор предлагает наказать его 60 сутками ареста.
"Дело рассмотрено, и суд удалился для написания приговора", - сообщил BNS Линас Франчякас.
Приговор суда будет оглашен 9 октября.
Согласно Уголовному Кодексу, за незаконное пересечение границы можно наказать штрафом, арестом или лишением свободы сроком до двух лет.
По данным досудебного расследования, обвиняемый 9 сентября в Шакяйском районе, на охраняемом участке границы, предумышленно переплыл реку, по середине которой проходит государственная граница Литвы и Калининградской области России.
Прокурор утверждает, что обвиняемый полностью признал совершение преступления и попросил суд рассмотреть дело в порядке ускоренного процесса.
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