Прокуратура утверждает, что подозреваемый работает в Службе федеральной безопасности (ФСБ) России. При задержании он был в нетрезвом состоянии и представился российским пограничником. Представитель по связям с общественностью Службы охраны госграницы Литвы (СОГГЛ) Гедрюс Мишутис сообщил BNS, что российская погранслужба входит в состав ФСБ, является ее структурной частью.

Литовская Судебная информационная система LITEKO сообщает, что обвиняемым является Руслан Перегуд.

Литовский прокурор предлагает наказать его 60 сутками ареста.

"Дело рассмотрено, и суд удалился для написания приговора", - сообщил BNS Линас Франчякас.

Приговор суда будет оглашен 9 октября.

Согласно Уголовному Кодексу, за незаконное пересечение границы можно наказать штрафом, арестом или лишением свободы сроком до двух лет.

По данным досудебного расследования, обвиняемый 9 сентября в Шакяйском районе, на охраняемом участке границы, предумышленно переплыл реку, по середине которой проходит государственная граница Литвы и Калининградской области России.

Прокурор утверждает, что обвиняемый полностью признал совершение преступления и попросил суд рассмотреть дело в порядке ускоренного процесса.