Прокуратура утверждает, что подозреваемый работает в Службе федеральной безопасности (ФСБ) России. При задержании он был в нетрезвом состоянии и представился российским пограничником. Представитель по связям с общественностью Службы охраны госграницы Литвы (СОГГЛ) Гедрюс Мишутис сообщил BNS, что российская погранслужба входит в состав ФСБ, является ее структурной частью. Литовская Судебная информационная система LITEKO сообщает, что обвиняемым является Руслан Перегуд. Литовский прокурор предлагает наказать его 60 сутками ареста. "Дело рассмотрено, и суд удалился для написания приговора", - сообщил BNS Линас Франчякас. Приговор суда будет оглашен 9 октября. Согласно Уголовному Кодексу, за незаконное пересечение границы можно наказать штрафом, арестом или лишением свободы сроком до двух лет. По данным досудебного расследования, обвиняемый 9 сентября в Шакяйском районе, на охраняемом участке границы, предумышленно переплыл реку, по середине которой проходит государственная граница Литвы и Калининградской области России. Прокурор утверждает, что обвиняемый полностью признал совершение преступления и попросил суд рассмотреть дело в порядке ускоренного процесса.











